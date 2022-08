About

Notre société est fabricante de bloc en polystyrène pour maisons (Parpaing polystyrène ) PBM



La technique de construction est simple et efficace, adapté sur le principe du jeu LEGO le PBM permet à chacun de construire une maison en R 1 et comble aménageable.

L'isolation est suffisante en fonction de l'épaisseur des PBM et la région ou se trouve la construction, mais une isolation supplémentaire peut-être ajoutée par l'intérieur ou l'extérieur, le PBM est un mur type mono mur mais une finition peut aussi être ajoutée.

Le PBM polystyrène est un double bloc qui permet de construire deux murs avec un espace pouvant accueillir tous types d'isolant et même du béton bois.



Le PBM a déjà permis aujourd'hui à des hommes, des femmes, des personnes de plus 65 ans de construire leur maison. La plupart ne connaissant pas la construction, ils ont eu un suivi technique et ont construit leur habitation.

Le PBM est 100% naturel, issus des forêts Françaises et Belge labélisé PEFC pour la construction durable, le PBM est un matériau écologique, biologique, naturel, résistant, conforme à la RT 2012, 2015 & 2020.



Construire sa maison 100% Nature avec le PBM bloc polystyrène pour une maison +verte. Une construction PBM diminue votre empreinte carbone.